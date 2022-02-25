В Латвии на поддержку жителей Украины пожертвовано более полумиллиона евро
Foto: F64

В рамках сбора средств жителям Украины, организованном благотворительной организацией Ziedot.lv, в течение одного дня пожертвовано более 500 тысяч евро. Сейчас сумма собранных средств превышает 542 тысячи евро.

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Ziedot.lv поясняет, что российская армия вторглась в Украину и нарушила границы независимого государства, и Украина нуждается в поддержке.

"Мы не должны и не хотим беспомощно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Каждый должен действовать, чтобы помочь детям, старикам, матерям и отцам, подвергшимся нападению российской армии. Украина не должна оставаться одна в этой неравной войне", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какая помощь будет нужнее всего, но средства, пожертвованные совместно с украинскими организациями, планируется использовать там, где они будут нужнее всего.

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