В Латвии на постоянной основе будут дислоцированы артиллерийские и авиационные подразделения США

Усиливая военное присутствие в странах Балтии, в ближайшие годы в Латвии будут постоянно дислоцированы артиллерийские и авиационные подразделения США, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

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США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, который предусматривает, что американские солдаты и единицы военной техники будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов.

Планируется, что в ближайшие годы США обеспечат в Латвии постоянные присутствие сменных подразделений как на военной базе в Адажи, так и в Лиелварде.

Это соответствует нуждам Национальных вооруженных сил, и внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит взаимную совместимость между латвийскими и американскими вооруженными силами, отметили в Минобороны.

"Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят", — подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Как отметил Пабрикс, руководство США понимает, что сдерживание основано на сильном присутствии и обмене опытом.

"Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, они убедительно доказывают, что будут продолжать это делать", — подчеркивает Пабрикс.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в июне этого года на саммите НАТО в Мадриде заявил о готовности укрепления военного присутствия США на востоке альянса в связи со вторжением России в Украину. Байден подчеркнул, что союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО.