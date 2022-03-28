В Латвии на треть уменьшилось число новых случаев Covid-19
Foto: LETA

На прошлой неделе число новых случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 31,6%, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В то же время произошло минимальное снижение числа госпитализаций: в среднем в день в больницы поступало 118 зараженных коронавирусом, а количество пациентов с тяжелой формой Covid-19 осталось на уровне 3,5% от общего числа.

На прошлой неделе в среднем проводилось 7629 тестов в день и выявлялось в среднем 2805 новых случаев Covid-19.

Коэффициент репродукции (R) инфекции Covid-19 снизился с 0,77 до 0,75. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, а также почти во всех регионах Латвии, за исключением Латгалии, где наблюдается рост заболеваемости.

На прошлой неделе люди, получившие бустерную дозу Covid-19, заболевали в 1,1 раза реже, чем те, кто не был вакцинирован.

ЦПКЗ отмечает, что риск заболевания у непривитых людей значительно выше по сравнению с привитыми и непривитыми группами. Среди привитых заболевание чаще протекает в легкой форме и менее часто заканчивается госпитализаций, поэтому пропорцию привитых и инфицированных всегда следует рассматривать в контексте числа случаев Covid-19, предотвращенных вакцинацией в общей популяции.

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