В Латвии на три недели вводится режим чрезвычайной ситуации
Foto: LETA

С понедельника, 9 ноября, и по 29 ноября в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Такое решение принято на общем заседании правительства и Совета по кризисному управлению, сообщает LETA.

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Ранее сообщалось о том, как примерно могут выглядеть ограничения. Среди них — полный запрет всех публичных мероприятий (независимо от количества участников), оздоровительных услуг и услуг, связанных с развлечениями и культурой.

Вместе смогут собираться не более десяти человек и не более двух семей, исключение будет оставлено только для похорон.

В местах, связанных с культурой, спортом, развлечением и религиями, а также в местах общественного питания будет ограничено время работы: с шести утра и до семи вечера. После 19:00 кафе будут работать только навынос.

В выходные и праздничные дни будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных, строительных, магазинов оптики, гигиенических принадлежностей и корма для животных. Исключение будет сделано также для аптек.

В церквях и молельных домах, за исключением организованных мероприятий, людей не может быть больше, чем 50% от максимально возможного для этого помещения количества. Это же правило действует и сейчас.

Школьники с первого по шестой класс, вероятно, продолжат учиться очно, на очной программе останутся также те, чья специфика требует практических занятий, а также дети в детских садах. Исключение также сделано для спецшкол и спецклассов для детей с нарушениями психики и интеллекта. Остальные будут учиться удаленно.

Спортивные мероприятия отменяются, тренировки остаются только на улице, и в одной группе не должно быть более 10 человек. Разрешены также индивидуальные тренировки. Исключения для тренировок в помещении оставлено только для сборных Латвии, олимпийцев, паралимпийцев и участников высших спортивных лиг.

Суды будут максимально работать удаленно, и очные заседания будут проходить только в неотложных случаях.

За нарушение ограничений будут применяться штрафы: физическое лицо может быть оштрафовано до 2000 евро, юридическое — от 140 до 5000 евро.

По мере поступления более точной информации новость будет дополняться.

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