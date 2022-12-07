В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Данные мониторинга гриппа показывают, что число пациентов с подозрением на грипп увеличилось на 88,1% с середины ноября и в среднем по стране составляет 64,9 случая гриппа на 100 000 жителей. В двух городах мониторинга этот показатель превысил эпидемический порог: в Риге это 144,2 случая на 100 000 жителей, а в Юрмале зафиксировано 125,9 случая на 100 000 жителей.

За последние две недели число больных, обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей, увеличилось на 28,7% — с 1936,2 на 100 000 жителей в середине ноября до 2492,7. В Риге, Екабпилсе и Валмиере этот показатель превышает средний показатель по Латвии и составляет соответственно 3327,6 в Риге, 2763,1 в Екабпилсе и 2626 в Валмиере.

Наибольшая интенсивность наблюдается у детей, особенно в возрастной группе до четырех лет. Доля пациентов, обратившихся в амбулаторные медицинские учреждения по поводу острых инфекций дыхательных путей, достигла 30%.

В последние три недели также наблюдается стремительный рост числа больных пневмонией — на 98,5% по сравнению с серединой ноября. По данным SPKC, по сравнению с другими годами число пациентов с симптомами инфекционного заболевания органов дыхания и диагнозом пневмония нетипично велико.

На прошлой неделе в больницах, включенных в мониторинг, было зарегистрировано восемь госпитализированных больных с гриппом. Всего на сегодня госпитализировано 23 пациента с подтвержденным диагнозом гриппа в разных возрастных группах.

В свою очередь, при тестировании пациентов с симптомами респираторной инфекции доля положительных образцов с выявленным респираторно-синцитиальным вирусом снизилась за предыдущую неделю с 25,4% до 6,1%.

SPKC напоминает, что наиболее тяжело болеют гриппом люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями — хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и почек, сахарным диабетом, онкологические больные, больные хроническими инфекциями и люди с ослабленным иммунитетом. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

SPKC указывает, что наилучшей защитой от гриппа и вызванных им осложнений является вакцинация. Учитывая, что иммунитет вырабатывается в течение нескольких дней после прививки, а распространение гриппа обычно происходит до конца мая, сделать прививку от гриппа не поздно даже во время эпидемии, особенно если вы планируете получать медицинские услуги, такие как плановая хирургия или стационарное лечение в учреждении.