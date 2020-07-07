В Латвии начался период агитации перед выборами в Рижскую думу

Во вторник, 7 июля, начался официальный период агитации перед выборами в Рижскую думу начнется. Он продолжится до 29 августа, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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KNAB отмечает, что расходы партий на рекламу будут подсчитываться и бюро продолжит контролировать выполнение условий финансирования партий, а также предвыборной агитации.

Партии и объединения партий, подавшие список кандидатов, смогут потратить на агитацию перед выборами не более 171 706 евро.

В свою очередь не связанное с партиями лицо сможет потратить не более 6 450 евро.

Несмотря на то, что отдельные партии уже ранее начали агитацию перед выборами в Рижскую думу, до начала агитационного периода закон никак не ограничивал количество средств, которое может быть потрачено на агитацию. В то же время затраты партий на размещенную до начала агитационного периода политическую рекламу должны быть отражены в годовом отчете соответствующих партий за 2020 год.

Как сообщалось, Сейм принял решение о роспуске Рижской думы в начале этого года, а внеочередные выборы в столичное самоуправление пройдут в последнюю субботу августа.