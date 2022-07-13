В Латвии начался прием списков кандидатов в депутаты 14-го Сейма

С 13 июля по 2 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет принимать от политических партий и объединений списки кандидатов в депутаты парламента следующего созыва. Выборы в 14-й Сейм пройдут в субботу, 1 октября.

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Кто имеет право подать списки?

В Латвии, напомним, действует пропорциональная избирательная система: граждане голосуют за списки кандидатов в депутаты, представленные политическими партиями и объединениями. Принять участие в выборах могут политические партии, зарегистрированные не менее чем за год до даты проведения выборов и насчитывающие не менее 500 членов. В политических объединениях, подающих списки, должны состоять также только партии, учрежденные не менее года назад и насчитывающие не менее 500 членов.

Стать депутатом Сейма имеет право гражданин Латвии, который уже достиг 21 года.

Сколько депутатов изберут в каждом округе?

В Сейм традиционно избираются 100 депутатов. Однако каждые четыре года меняется число депутатов, избираемых от каждого из пяти округов — в зависимости от изменения численности населения.

Осенью этого года в Рижском избирательном округе будут выбраны 36 депутатов. В 13-й Сейм от Риги избирались 35 депутатов. Согласно информации Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), на 31 мая этого года в Рижском избирательном округе зарегистрированы 563 356 избирателей.

В Видземе будут избраны 26 депутатов, в Латгалии и Земгале — по 13 парламентариев, в Курземе — 12. По данным УДГМ, в Видземском избирательном округе числятся 395 630 избирателей, в Земгальском 206 194, в Латгальском — 195 643, в Курземском — 180 456.

Во всех округах для выборов в Сейм зарегистрированы 1 541 279 избирателя. Голосовать имеют право граждане Латвии, достигшие на 1 октября этого года 18 лет.

Кто может победить на выборах?

Согласно данным июньского опроса SKDS, рейтинги политических партий выглядят так:

При этом 27,5% респондентов признались, что не знают, какой партии отдадут 1 октября свой голос, а 14% сообщили, что не собираются участвовать в выборах.

При таком раскладе прогнозировать исход выборов как минимум преждевременно. К тому же в последние годы явка на выборах в Латвии неуклонно уменьшилась. По мнению социолога и главы SKDS Арниса Кактиньша, исход выборов определит не только то, "сколько респондентов в опросе отдают предпочтение той или иной партии, а от того, сколько из этих респондентов действительно дойдут до избирательных участков. Степень мобилизации целевого электората каждой политической силы, особенно при низкой явке, имеет решающее значение".