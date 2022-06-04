В Латвии начинается период предвыборной агитации

Сегодня в Латвии начнется период агитации перед выборами в 14-й Сейм, который продлится до дня выборов 1 октября, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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В этот период политические партии, средства массовой информации и иные заинтересованные лица обязаны соблюдать порядок и ограничения, установленные для предвыборной агитации, в том числе по размещению материалов в печати, публичных местах, интернете и электронных СМИ.

Политическим партиям, их объединениям и кандидатам в депутаты разрешается размещать оплаченные предвыборные агитационные материалы только у тех поставщиков рекламных услуг, которые до 5 мая подали расценки на размещение предвыборных материалов в KNAB или Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP).

KNAB напоминает, что в этот период действуют определенные ограничения, например, запрет на осуществление скрытой агитации, при которой не указывается лицо, оплатившее агитационный материал, и запрет на использование административных ресурсов государственных и муниципальных органов для агитации.

О случаях скрытой агитации, использовании административных ресурсов и других нарушениях KNAB призывает немедленно сообщать властям. Это можно сделать несколькими способами, в том числе анонимно в бесплатном мобильном приложении "Ziņo KNAB", позвонив на телефон доверия БПБК 80002070 или электронным письмом на адрес knab@knab.gov.lv.

Надзор за проведением предвыборной компании осуществляют в зависимости от агитационных каналов KNAB или NEPLP. KNAB следит за соблюдением ограничений и запретов на проведение предвыборной агитации по части лимитов предвыборных расходов, использования административных ресурсов и скрытой предвыборной агитации в интернете, в общественных местах, а также в изданиях прессы и их электронных версиях. NEPLP в свою очередь осуществляет надзор за предвыборной агитацией на телевидении и радио.