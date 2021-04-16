В Латвии начинается вакцинация военных и полицейских

Со следующего вторника, 20 апреля, в Латвии начнется вакцинация следующей, пятой приоритетной группы, в которую входят сотрудники структур МВД, военнослужащие, а также все учителя, сообщил в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно подсчетам Минздрава, речь идет о примерно 11 тысячах представителей армии и Земессардзе и 17 тысячах работниках оперативных служб.

В свою очередь, командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш в передаче "900 секунд" телеканала TV3 рассказал, что в ближайшее время Латвия начнет прививать от Covid-19 и солдат НАТО, находящихся в составе расквартированной в стране международной боевой группы.

Что касается педагогов, то на прошлой неделе уже была начата вакцинация отдельных групп: прививку от Covid-19 первыми получили сотрудники дошкольных учреждений, работники специальных школ и педагоги 1-6 классов, которые вступают в тесный контакт с детьми в процессе выполнения своих обязанностей, а также учителя, возобновившие работу очно.