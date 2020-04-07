В Латвии начинают бесплатно выдавать временные eID-карты

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) напоминает, что на время чрезвычайной ситуации паспорта и ID-карты, у которых истек срок действия, остаются действительными для идентификации личности в Латвии. В свою очередь, если нужна идентификация в электронной среде, то можно получить временное удостоверение личности (временную eID-карту). Она даст возможность получать е-услуги и пользоваться е-подписью.

Временную eID-карту можно получить, удаленно подав заявление в Управление по делам гражданства и миграции. Сделать это можно на портале www.latvija.lv, выбрав услугу "Заявление ведомству" (Iesniegums iestādei).

При этом получить временную карту придется, явившись в филиал PMLP и предъявив удостоверение личности. По истечении срока действия карты ее нужно будет сдать в том же филиале.

Временная eID-карта выдается бесплатно, но в заявлении необходимо указать причину, по которой она потребовалась.