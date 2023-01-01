В Латвии начинают выдавать водительские права нового образца

Со 2 января 2023 года Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) начнет выдавать водительские права нового образца — с современными элементами, препятствующими подделке документов. Об этом агентству LETA сообщили представители CSDD.

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На документе нового образца будет цветная, обработанная при помощи лазерной гравировки фотография.

В соответствии с возможностями, предоставляемыми новейшими технологиями, будут модернизированы и другие элементы защиты — появятся тактильные, детализированные гравировки, которые можно ощутить на ощупь, а также изображения, видимые в ультрафиолетовом свете. Упомянутые функции безопасности будут включены во все виды водительских документов, а не только в водительское удостоверение.

Для того, чтобы начать выдачу этих документов, в конце этого года и в первые дни следующего года десять Центров обслуживания клиентов CSDD будут оснащены необходимыми техническими средствами и новым системным программным обеспечением.

Переход на новый тип водительских документов будет происходить постепенно.

С 2 января замена технических средств и программного обеспечения на новое состоится в Центрах обслуживания клиентов CSDD в Риге, Даугавпилсе, Лиепае и Валмиере, с 3 января — в Елгава и Резекне, с 4 января — в Талси и Гулбене, а с 5 января — во всех центрах обслуживания клиентов CSDD, в том числе, в тех, которые находятся в Екабпилсе и Вентспилсе.

Выдача водительских удостоверений нынешнего образца будет прекращена со 2 января 2023 года, и CSDD предлагает клиентам планировать получение документов по вышеуказанному графику. Документы можно получить лично в любом из центров обслуживания клиентов без предварительной записи.

Плата за оформление документов останется прежней. Все выданные до сих пор водительские права действительны до конца указанного периода. Однако при смене этого документа обязательно нужно удостовериться в сроке действия медосмотра.

Напомним, что CSDD принимает экзамены на вождение, выдает, меняет и продлевает водительские права. В CSDD может получить права на управление велосипедом, а также водительские права категорий AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, E и права на управление прогулочным судном для плавания во внутренних и международных водах Латвии.