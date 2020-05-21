В Латвии начнут выпускать первые сертифицированные маски

Первые сертифицированные медицинские маски латвийского производства будут выпущены на следующей неделе, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее поручил Минэкономики принять меры для развития в Латвии производства индивидуальных средств защиты, в том числе хирургических масок. В начале апреля министерство сообщило, что упростит местным производителям процесс производства масок и других средств защиты, направив на эти цели 200 000 евро.

Как сообщило Минэкономики, сертификации ждут 5-6 латвийских предприятий, которые планируют производить медицинские маски.

"Планировалось, что латвийские предприятия начнут производство сертифицированных хирургических масок в середине мая, но сейчас очень загружены зарубежные лаборатории, которые могут их сертифицировать. Поэтому предприятия пока не могут начать полноценную работу", - пояснили в министерстве.

Планируется, что первые произведенные в Латвии сертифицированные медицинские маски начнут выпускать с 25 мая по 1 июня.