В Латвии наступил дефицит вакцин Janssen

Хотя в данный момент в Латвии препаратов для вакцинации от Covid-19 достаточно — и можно даже выбрать, чем прививаться, во многих центрах вакцинации дефицитом стал требующий однократного введения медикамент Janssen. Например, в Даугавпилсе он положен только отдельным группам жителей, которых призывают заранее подавать заявки, если требуется получить именно этот препарат, сообщает rus.LSM.lv.

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"В данный момент такая ситуация в Латвии и других странах, потому что из заказанных в этом году доз вакцины Janssen мы получили только 13%. Этим объясняется нехватка вакцин", — заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

То, что вакцины Janssen пользуются спросом, подтверждают и в прививочных кабинетах. Многим важно получить один укол, потому что впереди в путешествие — или работа связана с командировками. За Janssen приходят также моряки и дальнобойщики, которым трудно составить рабочий график так, чтобы точно вернуться за второй дозой препарата. Например, в Даугавпилсе Janssen зарезервирован именно для выездной вакцинации, людей старше 80 лет, а также педагогов.

В Минздраве говорят, что надеются в этом году получить препарат согласно договору. Это, однако, зависит от производителя. Он обещал, что вакцины будут и в 2021-м, а также первом квартале 2022-го. Однако со второго квартала следующего года ни Латвия, ни другие страны ЕС больше не собираются заказывать Janssen.