В Латвии наступило летнее солнцестояние
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Сегодня в Латвии отмечается летнее солнцестояние, когда наступают самый длинный день и самая короткая ночь в году.

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В день летнего солнцестояния солнце находится на максимальном расстоянии к северу от небесного экватора, и в северном полушарии Земли начинается астрономическое лето.

Продолжительность самого длинного дня в году варьируется от 17 часов 33 минут на юге Аугшдаугавского края до 18 часов 12 минут на севере Валмиерского края, а самая короткая ночь составит 5 часов 48 минут в самой северной точке Валмиерского края и 6 часов 27 минут в самой южной точке Аугшдаугавского края.

В честь летнего солнцестояния сегодня по всей Латвии пройдут различные мероприятия и концерты.

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