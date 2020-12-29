В Латвии не будет вводиться регистр людей, которые не хотят вакцинироваться от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Латвии не рассматривается возможность ввести регистр людей, которые решили отказаться от вакцинации против Covid-19, сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Такой подход не применяется и при вакцинации от других заболеваний. В форме предположения он обсуждается только в Испании.

Говоря о том, планирует ли Минздрав увеличить темпы вакцинации, Винькеле сказала, что это зависит от объемов доступной вакцины. Она подчеркнула, что хотела бы развеять миф о том, что Латвия запросила меньше вакцин, чем могла бы, и их доступность хуже, чем в соседних странах.

"Это не соответствует действительности, поскольку закупку Европейская комиссия организовала так, чтобы вакцины распределялись пропорционально численности населения стран", — сказала министр.

По ее словам, производитель вакцин Pfizer пообещал, что до конца января Латвия получит предусмотренный договором основной объем вакцин, что составляет чуть больше 90 000 доз. Кроме того, Латвия подала заявку на дополнительные поставки вне договора, и количество этих вакцин в течение года может составить 100 тысяч.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Илзе Винькеле
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