В Латвии не хватает пожарных машин, существующие устарели, на новые нужно 85 миллионов евро

Только 111 транспортных средств, принадлежащих Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС, VUGD), младше 10 лет. Остальные 246 старше, причем 107 из них были произведены более 20 лет назад на базе шасси ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Автопарк необходимо обновить до 2028 года, на это понадобятся 85 миллионов евро, сообщает LETA.

Из-за габаритов машин марки ЗИЛ в них невозможно разместить современные спасательные инструменты.

Хотя в период с 2014 по 2018 г. были закуплены 84 спецмашины, общее число транспорта не изменилось — старые автомобили были списаны.

Количество техники тоже не соответствует нормам. Серьезнее всего проблемы с автоцистернами. В прошлом году нередко случались ситуации, что у территориальной единицы не было автоцистерны и при необходимости ее пригоняли из другого региона.

Чтобы исправить ситуацию, нужно купить 421 транспортное средство. Это обойдется в 85 935 276 евро.

Кроме того, напомнили в ГПСС, 82 здания депо из 91 тоже не соответствуют современным требованиям и угрожают безопасности и здоровью работников.