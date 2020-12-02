В Латвии не осталось самоуправлений, не затронутых Covid-19

Лубанский край оставался единственным в Латвии, где не было ни одного случая Covid-19, но в минувшие сутки там тоже были выявлены случаи заболевания, сообщает LETA.

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Из 690 новых случаев 258, то есть 40%, были выявлены в Риге. Достаточно быстро заболеваемость растет в Даугавпилсе — за сутки выявлено 76 новых заболевших.

За последние три недели количество случаев Covid-19 в Латвии выросло на 96%, а число сделанных тестов — на 10%. Как отмечает эксперт Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, в середине ноября ситуация стабилизировалась, рост заболеваемости упал до 5% — но в последние семь дней опять наблюдается резкий рост — до 40,7%.

Количество положительных тестов за неделю выросло на 1,8 процентных пункта, и это интенсивный прирост — до этого рост был около 0,5 или 1 процентного пункта в неделю. Сейчас из всех проведенных тестов положительный результат у 9%.

Если четыре недели назад в день госпитализировали около 36 человек, то на прошлой неделе этот показатель вырос до 65 госпитализируемых в день. Количество пациентов в стационаре за неделю выросло на 26%.