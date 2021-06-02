В Латвии не подтверждено ни одной смерти или тромбоза из-за прививки от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Реагируя на распространяющуюся в социальных сетях информацию, Государственное агентство лекарств подчеркивает: на данный момент не подтверждено ни одного случая летального исхода, вызванного прививкой от Covid-19, а также ни одного случая тромбоза.

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На 30 мая Агентство лекарств получило 1379 сообщений о побочных эффектах после вакцинации — при том, что к этому дню было произведено 473 950 инъекций. Чаще всего люди жалуются на боль в месте укола, повышенную температуру, озноб, усталость, головокружение, сонливость и боль в мышцах и суставах, также есть жалобы на тошноту. Симптомы, похожие на симптомы гриппа, появляются обычно через 8-10 часов после прививки и проходят за 2-3 дня.

После прививки вакцинами Pfizer/BioNTech или Moderna побочные эффекты чаще всего более выражены после второй дозой, после вакцины Vaxzevria производства AstraZeneca — после первой. Более сильные побочные эффекты наблюдаются у молодых людей.

Врачи рекомендуют снимать симптомы ибупрофеном или парацетамолом, а если они не проходят дольше трех дней, обращаться к врачу. Обращаться к врачу стоит и в случае усиления симптомов или при появлении новых — например, одышки, болей в груди или в животе, отеках и болях в ногах, головной боли, сыпи, ухудшении зрения, кровотечении и появлении высыпаний на месте укола.

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Pfizer/BioNTech Коронавирус Вакцинация
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