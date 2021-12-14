В Латвии не увеличивается активность вакцинации от Covid-19

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в понедельник прививки от Сovid-19 в Латвии получили по крайней мере 6687 человек, большинство из которых прошли бустерную вакцинацию.

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Число людей, вакцинированных вчера, было меньше, чем в понедельник неделю назад, когда первоначально сообщалось о примерно 7500 привитых, но затем это число выросло на 2000.

На прошлой неделе прививки от Covid-19 получили около 69 000 человек, или менее 10 000 в день. Около 43 000 прошли бустерную вакцинацию, и только около 6000 человек начали процесс вакцинации. Такой темп вакцинации наблюдается в последние три недели, и это хуже, чем в конце октября и начале ноября, когда в среднем в день вакцинировалось от 12 000 до 12 700 человек.

По данным НСЗ, вчера первую прививку сделали 559 человек, 2027 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 267 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson. Третью, или бустерную вакцину получил 4101 человек.

Общее количество завершивших процесс вакцинации достигло 1,231 миллиона, или 65,4% всего населения страны,

На сегодняшний день бустерной вакциной привито около 148 тысяч человек, или 7,84% населения Латвии.