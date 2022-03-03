В Латвии нельзя будет использовать 7 самолетов из-за их связи с РФ

Агентство гражданской авиации (CAA) на основании санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, ввело ограничения на использование семи зарегистрированных в Латвии самолетов, сообщил агентству LETA представитель CAA Айвис Винцевс.

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CAA провело углубленный анализ зарегистрированных в Латвии воздушных судов, чтобы определить, какие самолеты могут контролировать юридические или физические лица из России. Семи зарегистрированным в Латвии самолетам запрещено взлетать и использовать латвийское воздушное пространство.

Для гарантии того, чтобы в латвийский регистр воздушных судов не были внесены или исключены принадлежащие российским юридическим или физическим лицам самолеты, CAA ввело усиленный процесс проверки воздушных судов и их эксплуатантов.

В то же время CAA приостановило сертификацию одного эксплуатанта воздушных судов, поскольку было установлено, что эксплуатант связан с Россией.

На данный момент в Латвии находятся 17 зарегистрированных в других странах самолетов, которых напрямую или косвенно контролируют российские физические или юридические лица. В то же время информация в распоряжении CAA, свидетельствует о том, что большая часть владельцев этих самолетов не связаны с РФ. Их на договорной основе контролируют российские юридические или физические лица.

В настоящее время компании ЕС, которые передали самолеты российским перевозчикам в соответствии с различными договорными обязательствами, решили расторгнуть свои контракты со связанными с РФ лицами и передать самолеты перевозчикам из ЕС и других стран.