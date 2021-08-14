В Латвии немного увеличился темп вакцинации против Covid-19

К пятнице, 13 августа, в Латвии по сравнению с предыдущей неделей немного вырос темп вакцинации против Covid-19. За прошедшую рабочую неделю ежедневно прививку получали в среднем больше пяти тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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С 2 до 8 августа в стране в среднем за день вакцину получали 4848 человек. На прошедшей рабочей неделе - 5552 человека.

В пятницу против Covid-19 было вакцинировано 5369 человек. 3001 человек получил первую дозу вакцины, 1982 человека - вторую, 386 человек - однодозовую вакцину Johnson&Johnson.

На данный момент, жители Латвии получили 1 418 215 инъекций вакцины против коронавируса, первой дозой вакцинировались 700 626 человек, процесс вакцинации завершили 717 589 человек.

Первую дозу вакцины получило 42,83% жителей страны, процесс вакцинации завершили 38,02% жителей. Согласно официальным данным Центрального статистического управления, в Латвии проживают 1,887 млн человек.