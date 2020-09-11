В Латвии несколько дней будет работать телефон доверия для отцов
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С 11 по 15 сентября отцы смогут позвонить по телефону доверия и получить советы по воспитанию и уходу за детьми. Акцию устраивает Инспекция по защите прав детей в честь Дня отца.

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Позвонить можно будет по телефону доверия для детей и подростков — 116111. Отцы смогут проконсультироваться насчет воспитания, отношений с ребенком, решения конфликтов, возрастных особенностей детей, школьных проблем и по другим вопросам. Также можно будет обсудить физические, духовные и эмоциональные аспекты развития ребенка и получить консультацию в том случае, если ребенок пострадал от физического, эмоционального или сексуального насилия.

В акции будут участвовать и публичные личности — например, актер, музыкант и многодетный отец Марис Григалис. Он будет отвечать на звонки в пятницу с 14:00 до 16:00. 14 сентября с 11:00 до 14:00 будет отвечать старший инспектор Департамента сиротского суда и приемных семей Инспекции по защите прав детей Алексей Макушев, а 15 сентября с 14:00 до 17:00 будет возможность задать вопросу присяжному адвокату Даце Енаве, которая занимается в том числе семейной медиацией. В остальное время на связи круглосуточно будут профессиональные психологи.

Как отмечает Инспекция по защите прав детей, роль отца в семье постепенно меняется, мужчины все больше участия принимают в воспитании детей и уходе за ними. Уже никого не удивляют отцы, уходящие в декрет, посещающие родительские собрания и гуляющие с коляской. Но в то же время отцам сложнее попросить помощи и получить поддержку, потому что общество считает, что мужчина должен быть сильным и со всем справляться сам.

Акция проходит одновременно с кампанией Министерство благосостояния "#папаможет" (#tētisvar).

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