В Латвии нет рисков радиационной безопасности, связанных с событиями на Запoрожской АЭС
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ранним утром 4 марта Государственный центр охраны окружающей среды получил сообщение об обстреле и пожаре на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Центр радиационной опасности непрерывно мониторит ситуацию как в Латвии, так и в Европейском регионе. В Латвии риски радиационной безопасности не констатированы.

В результате обстрела не пострадала важная инфраструктура ЗАЭС.
Данные станций радиационного контроля с Украины не показывают повышенного уровня радиации. Латвийские станции радиационного контроля также не зафиксировали повышенного уровня радиации.

Министр по делам охраны среды и региональному развитию Артур Том Плешс заявил, что украинские ответственные службы сообщили, что в результате обстрела не пострадали энергоблоки, а начавшийся в учебных помещениях пожар ликвидирован.

"Повышенный уровень радиации не констатирован. В Латвии тоде радиационный фон не повышен, и Госслужба окружающей среды тщательно следит за ситуацией в регионе. Широкомасштабная агрессия России в Украине выходит за рамки здравого смысла, а стрельба по Запорожской АЭС — это не только низкий, но и тревожный поступок. Одновременно с этим призываю население сохранять спокойствие и следить за информацией в официальных латвийских СМИ, а также в информационных каналах ответственных латвийских учреждений", — заявил министр.

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