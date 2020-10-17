В Латвии — новый рекорд по числу заболевших ковидом, один человек скончался

В пятницу, 16 октября, в Латвии выявлено 188 новых случаев Covid-19, один человек скончался, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки в стране было сделано 5332 теста на Covid-19, заболевание было выявлено у 188 человек. Это крупнейшее число инфицированных, выявленных за сутки в Латвии. Предыдущий антирекорд — 148 новых случаев — был зафиксиран 15 октября.

Один пациент с Covid-19 скончался. По данным SPKC, это женщина, которая принадлежала к возраcтной группе 60-65 лет.

С начала пандемии коронавируса в Латвии сделано 388 281 тестов на Covid-19, заболели 3392 человека, выздоровели 1329 человек.

Согласно данным ЦПКЗ, по меньшей мере 50 новых случаев выявлено в Вецпиебалгском крае, несколько заболевших связаны с ранее выявленными случаями заболевания и вспышками, 13 заболевших человек вернулись из Беларуси.

По данным Национальной службы здоровья, в пятницу было госпитализировано 11 новых пациентов с коронавирусом. Всего в больницах находятся 69 пациентов с Covid-19, у шести пациентов болезнь проходит в тяжелой форме.