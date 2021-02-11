В Латвии обледенели или занесены все дороги, работает 132 единицы техники для их очистки

Из-за снега и обледенения утром в четверг в Латвии осложнены условия езды по всем главным, региональным и местным дорогам, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Работают 132 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителей просят рассчитывать, что в дороге придется провести больше времени, чем обычно, а также соблюдать дистанцию с едущими впереди, избегать быстрых маневров и выбирать подходящую скорость.

О скользких участках можно сообщать Latvijas valsts ceļi по бесплатному круглосуточному телефону 8000 5555.