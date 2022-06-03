В Латвии обнаружен первый случай обезьяньей оспы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтвержденным случаем оспы обезьян в Латвии.

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SPKC опрашивает заболевшего и проводит все необходимые меры. Заболевший — мужчина в возрастной группе до 50 лет, он заразился за границей. Болезнь протекает легко, пациент находится под наблюдением врача.

DELFI уже писал, что в середине мая в Европе, Америке и Австралии было зафиксировано несколько десятков случаев заражения новым вирусом — обезьяньей оспой. Первые сообщения о зараженных пришли из Великобритании еще 6 мая.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, родственное натуральной оспе, которую человечество победило еще в 1980 году благодаря вакцинации. Среди характерных симптомов болезни — жар, головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, мышечные боли. В течение одного-трех дней после заражения на лице, ладонях и стопах человека появляются высыпания, со временем превращающиеся в пузырьки с жидкостью.

Эксперты не ожидают начала пандемии, сопоставимой с той, причиной которой послужил Covid-19. "Это не тот вирус, который может вызвать массовую заболеваемость", — заявил Юрий Перевощиков. Британские специалисты подчеркивают, что, несмотря на постоянную фиксацию новых случаев заражения, риск для населения в целом остается "чрезвычайно низким".

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