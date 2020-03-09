В Латвии обнаружены пять новых видов грибов, две пещеры и место древнего замка

Управление защиты природы за три сезона подготовило 37 тысяч отчетов о биотопах Латвии, в которых зафиксировано более 20 тысяч упоминаний новых объектов или находок, причисляемых к редким видам флоры и фауны.

В частности, в течение трех лет работники Управления нашли в Латвии две неизвестных до сих пор пещеры, пять новых видов грибов, четыре новых вида мха, а также место на холме, на котором когда-то находилось древнее поселение, сообщает LETA.

"Новые находки считающихся вымерших или крайне редкими видами растений — неоценимые, с большим научным и практическим потенциалом", — признал генеральный директор Управления защиты природы Андрей Свиланс.