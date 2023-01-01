В Латвии обновлен рекорд тепла в новогоднюю ночь - почти +10 градусов

В воскресенье до 6 часов самая высокая температура воздуха в Латвии была +9,9 градусов в Бауске, и это новый рекорд тепла на 1 января в стране, информирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Рекорд для 1 января был побит в большей части страны, тогда как рекорд 31 декабря был обновлен в основном в западных регионах Латвии.

Предыдущая самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии на 1 января, составляла +9,5 градусов в 1984 году в Елгаве.

2023 год в Латвии начался с пасмурной и дождливой погоды, во многих местах идут затяжные и сильные дожди. Местами туман.

Температура воздуха утром 1 января составляет +5...+8 градусов, на юге страны - до +10 градусов. Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного.

Утро 1 января в Риге пасмурное и дождливое, ветер юго-западный, 2-5 метров в секунду, температура воздуха +7...+8 градусов.

В воскресенье, в первый день 2023 года, на большей части территории Латвии продолжительное время будет идти дождь, местами - мокрый снег, прогнозируют синоптики. Небо будет затянуто облаками, ожидается дымка, местами туман.

Температура воздуха в течение дня понизится до +1...+6 градусов, на юге страны по-прежнему ожидается +7...+10 градусов. Будет дуть слабый ветер, на юге Латвии ожидаются порывы западного ветра до 14-19 метров в секунду.

В Риге днем 1 января будет идти дождь при слабом ветре, а температура воздуха опустится до +3...+4 градусов.

Эти дни погода в Латвии определяется областью низкого давления. Атмосферное давление 1001-1004 гПа на уровне моря.

Самая высокая температура воздуха в Европе 31 декабря составила +24 градуса в Испании. В Германии воздух прогревается до +20 градусов. Самая низкая температура воздуха ночью в воскресенье - минус 20 градусов в горах на юге Норвегии и в Исландии.