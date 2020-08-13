В Латвии образовалась очередь на сдачу анализов Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Согласно информации на сайте Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), проверку на ковид можно пройти в течение 24 часов с момента записи. Однако в реальности на тестирование образовалась очередь и некоторым группам пациентов придется подождать, сообщает LSM.

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В Латвии тестирование на ковид доступно всем желающим, анализы принимают в 17 специальных пунктах, куда надо записаться заранее по номеру 8303. Три пункта расположены в Риге, остальные в крупных городах Латвии.

Очередь на анализы формируется по двум причинам. Во-первых, приоритет у тех пациентов, у которых есть симптомы Covid-19, сообщила руководитель Centrālā laboratorija Яна Осите. Каждый день в записи есть время, зарезервированное под срочные анализы для тех, кому предстоит в ближайшие 48 часов пройти операцию, поэтому пациент без симптомов может не сразу попасть на тестирование.

Во-вторых, это связано с выходными, когда работают только рижские пункты приема анализов. Пациенты из регионов могут оказаться вынуждены ждать начала рабочей недели либо ехать в Ригу, если тест невозможно отложить. Если у человека нет симптомов заболевания, то он может приехать в пункт сдачи анализов на общественном или личном транспорте.

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