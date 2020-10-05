В Латвии образовались очереди на тест Covid-19: ждать приходится почти неделю

Чтобы сделать оплаченный государством тест на Covid-19, придется ждать почти неделю. С ростом заболеваемости выросла и очередь. Теперь же врачи призывают без признаков заболевания или серьезных причин не спешить делать тест — ведь кому-то он может быть нужнее, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером".

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"В данный момент надо думать о том, что приоритетно эти анализы необходимы тем людям, которые поступают в стационар, чтобы получить лечение. Например, в онкологический центр. Если на данный момент у нас запись уже на 10-11 октября, если у человека нет симптомов и он не имеет никаких рисков быть заболевшим, то, наверное, не стоит без надобности эти тесты проводить. Потому что есть люди, которые сдают каждую неделю на Covid-19 все время. Наверное, ждут, пока заболеют", — пояснил глава Клиники неотложной медицины и приема пациентов Алексей Вишняков.

В данный момент в Латвии тест на Covid-19 может пройти бесплатно любой желающий, предварительно записавшись по телефону 8303. Учитывая большие очереди, врачи призывают также звонить и предупреждать, если тест уже сделан в другой лаборатории или по какой-то причине пациент не может приехать. Кроме того, по телефону 8303 нельзя подать заявку на анализ слюны.

Жителям, которые хотят стать тест на Covid-19, надо набраться терпения, поскольку лаборатории жалуются на нехватку персонала, признала в интервью Латвийскому радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Министр призвала не выбирать ближайшие к месту жительства пункты для сдачи биоматериала на тестирование, а искать лаборатории, где меньше нагрузка.