В Латвии объявят чрезвычайную ситуацию. И привитых, и непривитых ждут ограничения

В ночь на пятницу после 10-часовой дискуссии кризисный совет под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша пришел к решению объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию на три месяца. Будут введены ограничения для непривитых от Covid-19 жителей страны, часть новых мер будет распространяться и на вакцинированных жителей.

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Кариньш заявил, что эпидемиологические ограничения, в основном, будут касаться возможности получения услуг невакцининованными жителями страны. Вакцинированным придется думать об ограничении контактов.

Все решения, принятые ночью Советом по кризисному управлению, еще должны быть утверждены правительством. Только тогда они обретут законную силу. Заседание Кабинета министров ожидается сегодня.

Совет по кризисному управления принял и рекомендовал правительству следующие решения:

Невакцинированным запретят закупаться в супермаркетах. Непривитым, вероятно, будут доступны только магазины с товарами первой необходимости. Планируется также сократить время работы всех магазинов. Маски нужно будет носить в местах торговли и привитым, и непривитым.

Непривитым, вероятно, будут доступны только магазины с товарами первой необходимости. Планируется также сократить время работы всех магазинов. Маски нужно будет носить в местах торговли и привитым, и непривитым. И частному, и общественному сектору рекомендуется перейти на удаленную работу . Тем, кому нужно работать очно, будет необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь. В отдельных случаев будет годиться негативный тест на Covid-19. Работодатель будет решать, очно или удаленно работает тот или иной сотрудник.

. Тем, кому нужно работать очно, будет необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь. В отдельных случаев будет годиться негативный тест на Covid-19. Работодатель будет решать, очно или удаленно работает тот или иной сотрудник. Все работающие в общественном секторе должны будут привиться. Ожидается, что частным работодателям правительство поручит обязательно оценить возможность обязать вакцинироваться некоторых сотрудников. Речь идет о работниках, которые критически нужны для продолжения работы предприятия и трудятся в тесном контакте с клиентами.

Ожидается, что частным работодателям правительство поручит обязательно оценить возможность обязать вакцинироваться некоторых сотрудников. Речь идет о работниках, которые критически нужны для продолжения работы предприятия и трудятся в тесном контакте с клиентами. Очная учеба в школах продолжится. Однако кружки можно будет посещать только в своей школе. Во всех помещениях школы и учащимся, и учителям придется постоянно носить маски. Тестирование школьников будет проводиться раз в неделю. Мероприятия за пределами занятий — экскурсии, посещения музее и так далее — будут запрещены. Вузы будут работать с 11 октября в "зеленом" режиме — очно смогут учиться только привитые и переболевшие студенты.

Однако кружки можно будет посещать только в своей школе. Во всех помещениях школы и учащимся, и учителям придется постоянно носить маски. Тестирование школьников будет проводиться раз в неделю. Мероприятия за пределами занятий — экскурсии, посещения музее и так далее — будут запрещены. Вузы будут работать с 11 октября в "зеленом" режиме — очно смогут учиться только привитые и переболевшие студенты. Культурные мероприятия можно будет проводить в "зеленом" режиме — только для привитых и переболевших. С соблюдением условий: обязательное ношение маски, заполненность зала не более чем на 60%.

— только для привитых и переболевших. С соблюдением условий: обязательное ношение маски, заполненность зала не более чем на 60%. Ужесточится контроль за соблюдением ограничений. На время чрезвычайной ситуации мобилизуются силы Государственной полиции, полиции самоуправлений, а также других учреждений — например, подчиненных Министерству здравоохранения. Механизм ужесточения контроля пока не озвучен.

Окончательное решение должно быть принято в пятницу на заседании правительства.