В Латвии один новый случай Covid-19, два человека госпитализированы

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай заражения Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки было проведено 1074 теста на наличие Covid-19.
В целом с начала пандемии проведено 116 535 тестов на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1086 человек. Выздоровел 781 человек, 25 человек умерли.
За последние сутки были госпитализированы два человека с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 11 пациентов с Covid-19, у восьми из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 166 человек, переболевших Covid-19.