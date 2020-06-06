В Латвии один новый случай Covid-19, два человека госпитализированы

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай заражения Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

За прошедшие сутки было проведено 1074 теста на наличие Covid-19.

В целом с начала пандемии проведено 116 535 тестов на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1086 человек. Выздоровел 781 человек, 25 человек умерли.

За последние сутки были госпитализированы два человека с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 11 пациентов с Covid-19, у восьми из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 166 человек, переболевших Covid-19.