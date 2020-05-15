Сегодня в Латвии официально открывается купальный сезон, который продлится четыре месяца — до 15 сентября, сообщили агентству LЕТА в Инспекции здравоохранения.

Чтобы купание было безопасным, инспекция призывает посещать только официальные места для купания — в этом сезоне их 56. Ознакомиться с ними можно на сайте инспекции.

Температура воды в начале купального сезона — самая низкая за последние годы. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, утром в пятницу в большинстве рек и озер температура воды составляла +7..+12 градусов, в море — +8..+11 градусов.