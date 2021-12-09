В Латвии официально подтверждены два случая заражения "омикроном"

Национальная референтная лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы подтвердила два случая заражения новым вариантом коронавируса "омикрон", сообщил агентству LETA руководитель лаборатории Сергей Никишин.

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Он пояснил, что на данный момент еще три образца секвенируются, а один только прибыл в лабораторию.

Ранее сообщалось, что до среды Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил информацию о пяти образцах, в которых констатированы мутации, соответствующие новому штамму коронавируса.

Окончательное подтверждение будет предоставлено Национальной референтной лабораторией, путем секвенирования образцов.

Во всех упомянутых случаях SPKC организовал все необходимые противоэпидемические меры, в том числе выявил контактных лиц и предоставил рекомендации о строгом соблюдении домашнего карантина.

Все пять человек вернулись из-за границы — двое из Швеции, о которых SPKC сообщил в понедельник, двое из Норвегии и один из Великобритании. Все лица сделали тест на коронавирус в аэропорту. Один инфицированный входит в возрастную группу 20-29 лет, трое находятся в возрасте от 30 до 39 лет, а один — от 40 до 49 лет. Во всех случаях зараженные были полностью вакцинированы.