В Латвии опять планируют реформу стационаров. Но больниц не должно стать меньше

В этом году снова планируется реформировать систему "уровней" медицинских учреждений в Латвии — чтобы существующая сеть больниц стала более эффективной. Реформа была одним из приоритетом бывшей министра здравоохранения Илзе Винкеле еще в 2020 году, но этого не случилось. Судя по информации Министерства здравоохранения, в 2022 году перемены в больничной системе снова в планах, сообщает агентство LETA.

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В Латвии медицинские учреждения разделены на пять уровней — они зависят от стратегической значимости и возможностей больниц. Пятый уровень — самый высокий, он присвоен, например, Рижской клинической больнице Паула Страдыня и Детской клинической больнице, а также специализированным медучреждениям, например, Рижскому роддому.

Больницы четвертого уровня — это в основном крупные региональные больницы, таких в стране семь. Также в Латвии есть семь больниц третьего уровня и четыре больницы второго уровня. Остальные считаются больницами первого, самого низкого уровня.

В сообщении Минздрава говорится о разных подходах к реформе. Предлагается отказаться от больниц второго уровня — и сделать их больницами или первого, или третьего уровня. Также уровни некоторых больниц планируется пересмотреть, и обозначить конкретные требования для больниц каждого из уровней — например, сколько врачей какой специализации должна обеспечивать больница в приемном отделении или в стационаре.

В сообщении говорится также о нехватке в Риге коек для уходом за хроническими больными и пациентами в отделе терапии — количество мест должно достигать 360, считает Минздрав.

Больниц не станет меньше в результате реформы, сообщил председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Скриде (AP) Латвийскому радио. По его словам, главная цель Минздрава в ближайшее время — усиление семейных врачей.