В Латвии основана Ассоциация пользователей туалетов

19 ноября в Латвии была создана Ассоциация пользователей туалетов, сообщила агентству LETA учредитель и председатель правления новой организации Элина Колате.

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По словам Колате, идея создать такую ​​ассоциацию возникла из ее личного опыта и опыта людей в общественных туалетах. Она отмечает, что рижское самоуправление уделяет мало внимания благоустройству туалетов, а организаторы массовых мероприятий и поставщики услуг часто не учитывают различные группы населения в районе проведения мероприятия при принятии решения о благоустройстве.

Глава правления Ассоциации пользователей туалетов сообщила, что цель создания организации - заставить власти Риги и другие самоуправления задуматься о наличии удобств. В качестве одной из первых задач ассоциации - оценка существующей инфраструктуры туалетов в местах общественного пользования. Затем в самоуправление будут поданы заявления для обсуждения выявленных проблем и последующих выводов.

На учредительном собрании общества присутствовала и председатель Комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Селина Ванцане. Она выразила заинтересованность в решении вопросов благоустройства туалетов и желание сотрудничать в улучшении инфраструктуры.

Элина Колате подчеркнула, что в настоящее время она может вести разговор только о Риге, поскольку сама является рижанкой. Но целью ассоциации является выявление предложений жителей и в других самоуправленях Латвии.

Учредителями ассоциации являются Колате, Илона Кошкина, Дита Йоните и Нормундс Гатварс. Йоните и Гатварс входят в состав правления, Колате является председателем правления, а Кошкина — аудитором.

21 ноября решение об основании организации и необходимая документация будут представлены в Регистр предприятий.