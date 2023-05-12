В Латвии осталось 1,885 млн человек. Спад рождаемости в этом году продолжается

В первые три месяца этого года спад рождаемости в стране продолжился. В январе, феврале и марте в Латвии на свет появились 3 421 новорожденных, что на 518 или 13,2% меньше, чем в первые три месяца прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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Рождаемость по-прежнему ниже, чем в период на пандемии. Смертность более чем в два раза превышает рождаемость.

За первые три месяца текущего года зарегистрировано 7668 смертей, что на 935 смертей или на 10,9% меньше, чем в 1-м квартале прошлого года и на 0,5% меньше, чем до пандемии — в 1-м квартале 2019 года. В январе 2023 года количество смертей было на 3,1% выше, чем в январе 2022 года. Но уже в феврале этого число умерших было на 20,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

На 1 апреля 2023 года условная численность населения Латвии составила 1 миллион 885 тысяч человек, что на 15,4 тысячи человек больше, чем на 1 апреля 2022 года.