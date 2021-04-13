В Латвии осталось чуть менее 49 тысяч доз вакцин от Covid-19 для первой прививки
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На данный момент в распоряжении Латвии имеется 48 917 неиспользованных доз вакцин от Covid-19, еще 21 818 доз зарезервировано для второй прививки, чтобы завершить процесс вакцинации, сообщило Министерство здравоохранения.

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Большинство неиспользованных доз составляет вакцина AstraZeneca (23 548 ), еще 16 955 доз приходится на Pfizer/BioNTech. Запас вакцины Moderna составляет 8414 доз.

Согласно прогнозу Минздрава, в апреле новые поставки вакцин от Covid-19 в Латвию все еще будут заторможены.

До сих пор Латвия использовала 177 010 доз вакцин, в том числе с 5 по 10 апреля — 27 777 доз. В среднем это означает, что ежедневно прививку от Covid-19 получали 4630 латвийцев.

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