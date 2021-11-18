В Латвии от Covid-19 полностью вакцинировано большинство населения
Foto: F64

Курс вакцинации от Covid-19 в Латвии завершили 60% населения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

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За три первых дня этой недели в среднем прививалось около 10 100 человек в день, что меньше, чем в среднем в день в течение последнего месяца, кроме того, количество получивших первую дозу вакцины не превышало 2900 человек в день.

В среду первую дозу вакцины получили 2418 человек, вторую — 4280, а 1272 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Еще 2595 человек получили дополнительную прививку от Covid-19.

По данным Центрального статистического управления, в начале июля 2021 года в Латвии проживали 1 882 200 человек, из них первую дозу вакцины получили 988 154 человека, что составляет 52,5% населения.

Вторую дозу получили 872 908 человек, а еще около 258 500 привились вакциной Johnson&Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,13 миллиона человек, или 60,11% населения страны.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация
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