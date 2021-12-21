В Латвии от Covid-19 уже привито почти 400 детей в возрасте 5-11 лет
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По состоянию на вторник, 21 декабря, в Латвии от Covid-19 привито 395 детей в возрасте 5-11 лет, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Массовая вакцинация детей этого возраста началась 16 декабря. В возрастной группе от 12 до 17 лет по крайней мере первую вакцину получили 70 426 детей и подростков.

По данным Центрального статистического управления, на данный момент 69,2% населения Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Johnson&Johnson против Covid-19, а 66,16% населения завершили процесс вакцинации, при этом 15,95% привились дополнительно, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Охват населения бустерной вакцинацией достиг 10,55% - дополнительно против Covid-19 привились 198 749 человек.

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