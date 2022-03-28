В Латвии от Covid-19 вакцинировано 71,41% населения

В Латвии от Covid-19 по крайней мере одной дозой вакцины вакцинированы 71,41% населения, 69,18% процесс вакцинации завершили, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Ревакцинированы 27,34% населения, или 39,53% тех жителей, кто завершил процесс вакцинации.

На прошлой неделе от Covid-19 прививались в среднем 713 человек в день, что на 26% меньше предыдущей недели. В целом за рабочие дни на прошлой неделе привились 3563 человека, из них 2748 ревакцинировались.