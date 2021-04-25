В Латвии от Covid-19 вакцинировано уже 2% населения
Foto: LETA

На 25 апреля в Латвии от Covid-19 вакцинировано 2% жителей. По данным Национальной службы здоровья (НСЗ), 37 877 человек получили обе дозы вакцины, а первую дозу — 216 787 человек, т. е. 11,45% латвийцев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В субботу первую дозу вакцины получили 2 620 человек. Учитывая тот факт, что данные в систему вводятся несколько дней, эта информация может еще меняться.

По данным НСЗ, 24 апреля вторую прививку от Covid-19 получили 225 человек. Таким образом общее число вакцинированных в субботу составляет 2 845 человек.

Чаще всего людей прививали Pfizer/BionTech — эту вакцину получил 2 991 человек, за ней следует Moderna — 167, на третьем — AstraZeneca — 127.

Больше всего среди вакцинированных, получивших первую дозу, оказалось работников образовательных учреждений — 614, лиц пенсионного возраста старше 60 лет — 594 человека и сотрудников оперативных служб — 228.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Wolt: приглашаем во вкусное путешествие по США вместе с Rokot Smokehouse &amp; Grill
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка