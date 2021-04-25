В Латвии от Covid-19 вакцинировано уже 2% населения

На 25 апреля в Латвии от Covid-19 вакцинировано 2% жителей. По данным Национальной службы здоровья (НСЗ), 37 877 человек получили обе дозы вакцины, а первую дозу — 216 787 человек, т. е. 11,45% латвийцев.

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В субботу первую дозу вакцины получили 2 620 человек. Учитывая тот факт, что данные в систему вводятся несколько дней, эта информация может еще меняться.

По данным НСЗ, 24 апреля вторую прививку от Covid-19 получили 225 человек. Таким образом общее число вакцинированных в субботу составляет 2 845 человек.

Чаще всего людей прививали Pfizer/BionTech — эту вакцину получил 2 991 человек, за ней следует Moderna — 167, на третьем — AstraZeneca — 127.

Больше всего среди вакцинированных, получивших первую дозу, оказалось работников образовательных учреждений — 614, лиц пенсионного возраста старше 60 лет — 594 человека и сотрудников оперативных служб — 228.