В Латвии от оспы обезьян привились шесть человек

В Латвии на данный момент от оспы обезьян привились шесть человек, сообщили агентству LЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На сегодняшний день в Латвии зарегистрировано пять случаев заражения обезьяньей оспой. ЦПКЗ в ходе эпидемиологического расследования установил, что все источники заражения находились за пределами Латвии, местная передача в сообществе не выявлена.

ЦПКЗ сообщил, что первые четыре случая заболевания закончились, пятый в настоящее время находится под наблюдением.

ЦПКЗ напоминает, что оспа обезьян — редкое вирусное инфекционное заболевание, наиболее распространенное в странах Центральной и Западной Африки. Случаи оспы обезьян также были зарегистрированы за пределами Африки в связи с международными поездками или ввозом животных. Время от заражения до появления симптомов оспы обезьян составляет от 5 до 21 дня.

Прививку от оспы обезьян можно получить в десяти латвийских больницах.