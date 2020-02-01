В Латвии открылось производство "запчастей" для человеческого тела

В Латвии будут делать импланты для лечения переломов и челюстно-лицевой хирургии. Этим будет заниматься Балтийский центр передового опыта в области биоматериалов (Baltic Biomaterials Centre of Excellence — BBCE), который был открыт 29 декабря.

Глава ВВСЕ, профессор РТУ Янис Лочс, рассказал в интервью Dienas Bizness, что новые импланты смогут заменить поврежденные ткани человека.

"Например, керамические материалы из фосфата кальция для костных имплантов, которые используются в челюстно-лицевой хирургии, материалы для фиксации остеопоротических переломов, которые используются в ортопедии. Будут разрабатываться и материалы, использующиеся в косметической медицине для исправления врожденных дефектов или коррекции формы тела. Сейчас мы работаем над новой технологией — если получится, это будет революция в стоматологии", — рассказал Лочс.

На реализацию проекта удалось получить 15 миллионов евро из еврофондов и еще 15 от государства и партнеров. Из них восемь миллионов пойдет на строительство здания ВВСЕ в студенческом городке РТУ, которое будет закончено к лету 2023 года, а также на закупку аппаратуры. 15 миллионов, полученные от ЕС, в течение семи лет будут вложены в обучение работников за рубежом, внутреннюю реструктуризацию, создание баз данных, научные публикации и т.д. Планируются общие проекты с партнерами из Италии, Литвы и Франции.

По словам Лочса, ВВСЕ появился не на пустом месте — РТУ уже давно сотрудничает с зарубежными учеными, занимающимися биоматериалами, и ездили, например, на стажировку в Давос. А с исследователями из Центра биоматериалов Университета Германии уже с 2000 года выходят совместные публикации.

Лочс рассчитывает привлечь ученых со всего мира — будет устроен международный конкурс. "Мы бы очень хотели заполучить обратно тех ученых, которые уехали из Латвии, но хотят вернуться", — надеется профессор.