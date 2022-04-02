В Латвии открылся благотворительный магазин для помощи жителям Украины
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В Латвии открылся специальный благотворительный интернет-магазин для поддержки Украины — latvijapalidz.lv. Там жители могут приобрести товары латвийских производителей по цене пожертвований. Об этом пишет Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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На сайте latvijapalidz.lv можно купить товары, которые необходимы в условиях войны. В основном это продукты питания, которые можно хранить длительное время. Купленный товар будет отправлен в Украину с помощью сети логистики Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK). LTRK уже отправила четыре грузовика с гуманитарной помощью для украинцев.

Глава LTRK Янис Эндзиньш призвал местных производителей принять участие в благотворительной акции.

"Концепция заключается в том, чтобы создать один инструмент, при помощи которого мы могли бы больше и дольше помогать Украине. До сих пор многие предприятия жертвовали продукцию Украине и продолжают это делать. Но нужно понимать, что каждый предприниматель не может пожертвовать всю продукцию — зарплаты и налоги нужно все равно платить. Это решение, когда предприятие жертвует за себестоимость или чуть ниже ее — это долгосрочное решение", — отметил Эндзиньш.

Ранее сообщалось, что объем пожертвований для помощи Украине на портале Ziedot.lv приближается к 7 млн евро. Большая часть этих денег уже потрачена — она ушла на техническую помощь.

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