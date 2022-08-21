В Латвии открылся сезон охоты на водоплавающую дичь

С 13 августа в Латвии открылся ежегодный сезон охоты на водоплавающую дичь. Государственная лесная служба вместе с Государственной полицией контролирует безопасность охоты и соблюдение охотничьих требований.

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13 августа, в первый день открытия сезона на водоплавающую дичь, в ходе были проверены 77 охотников, у семи из них выявлены нарушения. Одно нарушение - о требованиях безопасности охоты (в лодке обнаружили заряженное охотничье оружие), в остальных случаях нарушения были связаны с использованием охотничьих прав и охотничьей документации.

В начале сезона охоты на водоплавающую дичь, с 13 августа по 14 сентября, разрешена охота только три дня в неделю (по средам, субботам и воскресеньям), а с 15 сентября по 30 ноября - каждый день.

Допускается охота на водоплавающих птиц без согласования с пользователем охотничьих прав, в охотничьем угодье которого находится рассматриваемый водный объект. Охота в общественных озерах и реках, расположенных в черте города, разрешается только в соответствии с порядком охоты, установленный соответствующим самоуправлением. Если местные власти не разработали такой порядок, то охота в городе запрещена.