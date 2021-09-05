В Латвии открыт новый вид водных растений
Foto: Пресс-фото

Научный сотрудник лаборатории гидробиологии Института биологии ЛУ Лаура Гринберга во время осмотра озер на латвийско-литовской границе в середине августа обнаружила новый вид водных растений в Латвии — Кальдезию белозоролистную (Caldesia parnassifolia). Об этом говорится в пресс-релизе Института биологии ЛУ.

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Месторождение считается самой северной точкой ареала этого вида. Кальдезию белозоролистная находится на охраняемой территории "Аугшземе" в Медумской волости Даугавпилсского края на берегу заросшего озера на глубине около метра.

Кальдезия белозоролистная — вид травянистых растений рода Кальдезия (Caldesia) семейства Частуховые (Alismataceae). Обитает на заболоченных участках водоемов с невысоким содержанием питательных веществ, верховых болотах, по водоразделам и надпойменным террасам рек. Как правило, выбирает участки с глубиной не более 35 см на известняковых субстратах, в том числе торфяных и песчаных.

Считается, что растение находится на грани исчезновения, хотя оно широко распространено в различных частях счета, преимущественно в субтропических широтах: в Восточной Африке, на Мадагаскаре, в южном Китае и северной Австралии, в Европе и азиатской части России.

В Европе Кальдезия белозоролистная является редкой и особо охраняемой. Она внесена в список особо охраняемых видов Директивой по средам обитания и Бернской конвенцией. Этот вид считается вымершим в Австрии, Болгарии, Хорватии, Сербии, Словении и Швейцарии и находится под угрозой исчезновения в Польше.

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