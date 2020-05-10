В воскресенье, 10 мая в Латвии отмечают День матери, когда чествуют мам и бабушек в знак благодарности за их неоценимый вклад в воспитание детей и жизнь семьи.

Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Минблага Эгил Зариньш, впервые этот праздник отмечался в 1908 году в США, а сегодня День матери празднуют во многих странах мира, в том числе в Латвии.

"Мама для всех нас самый любимый и близкий человек, и больше всего мы это начинаем ценить и понимать только тогда, когда ее уже нет", - сказала министр благосостояния Рамона Петравича, призвав всех латвийцев беречь и любить своих мам и бабушек.