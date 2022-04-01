В Латвии отменяется чрезвычайная ситуация в здравоохранении
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с сегодняшнего дня в Латвии отменена неотложная медицинская ситуация, введенная ранее из-за Covid-19, сообщил специалист по коммуникации Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

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Как пояснил Шнейдерс, эпидемиологические данные показывают, что заболеваемость коронавирусом во всех возрастных группах продолжает снижаться и что уровень заболеваемости в Латвии немного ниже, чем в среднем по ЕС.

Также наблюдается продолжающееся снижение числа пациентов с Covid-19 в больницах, и больше не ограничивается стационарное лечение.

"Учитывая отсутствие прогнозируемых угроз и признаков, которые могли бы свидетельствовать о нехватке ресурсов для оказания медицинской помощи", члены Государственной оперативной медицинской комиссии (ГОМК) приняли решение об отмене чрезвычайной ситуации в здравоохранении и переходе в "дежурный режим".

Чрезвычайная ситуация в здравоохранении Латвии действовала на протяжении примерно полугода — с 7 октября прошлого года.

Как уже сообщалось, меры эпидемиологической безопасности отменяются с 1 апреля. Некоторые из них сохранены лишь в среде, где существует особенно высокий риск заражения.

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