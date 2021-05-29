В Латвии первую дозу вакцины получила уже четверть населения

Четверть населения Латвии получила по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В пятницу от Covid-19 были привиты 17 253 человека, в том числе первую дозу вакцины получили 7535 человек, вторую — 9718.

НСЗ отмечает, что эти данные еще могут измениться по мере ввода информации о привитых в систему электронного здравоохранения.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили 481 768 жителей Латвии, в том числе 229 338 уже завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 25,5% и 12,15% населения страны.